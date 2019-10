Boeren blokkeren hoofdkantoor FrieslandCampina in Amersfoort

Bij de ingang staan meerdere tractoren. De uitgang aan de achterkant is met vier trekkers versperd, zodat het personeel niet met de auto weg kan. Volgens Jeroen van Maanen uit Zeewolde, lid van actiegroep Farmers Defence Force, voeren de boeren actie tegen een plan van FrieslandCampina, NZO en ZuivelNL dat volgens hen naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gestuurd om de de stikstofuitstoot in de landbouw aan te pakken.



De actievoerders eisen een gesprek met de verantwoordelijken bij Campina. ,,Wij blijven staan tot het hele plan van tafel gaat”, zegt Van Maanen. ,,Dit plan zorgt ervoor dat bij de boeren de handen nog verder in de bankschroef gaan. We willen niet dat de landbouw wordt opgeofferd en de bouw alle stikstof uit de landbouw kan gebruiken.”



Eén van de actievoerders is een boer uit Leusden. ,,Twee keer demonstreren in Den Haag blijkt niet genoeg om de stikstofregels van tafel te krijgen. Nu is er weer dit gedoe met die brief van Campina en die andere twee. Daarom zijn we weer hier.”