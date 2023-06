Boeren hoor je wel, de natuur heeft geen stem: ‘Die is op, we móeten het anders gaan doen’

landbouwakkoordIn het debat over de toekomst van onze landbouw hoor je één belanghebbende weinig: de natuur. In tegenstelling tot een boer kan een eik of een leeuwerik nu eenmaal niet praten. Hank Bartelink kan dat wel. Vanuit de natuur onderhandelt hij mee over het landbouwakkoord. ,,Het kan gewoon niet langer, het is klaar, de natuur is op.’’