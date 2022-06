Boeren in gesprek met politie bij afrit A1 Apeldoorn, noodverordening uit vrees bevrijdingsactie

NoodverordeningEen afgesloten afrit en een grote politiemacht op de been. In de Apeldoorn is een noodverordening van kracht omdat een groep boeren onderweg zou zijn naar het politiebureau voor een bevrijdingsactie. Bij het A1-viaduct over Kanaal Zuid staan tientallen boeren met trekkers, agenten gaan met de boeren in gesprek.