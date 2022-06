Boeren reageren geschokt op stikstofplannen: ‘Complete gezinnen worden opgeofferd’

met video Oud-minister Dekker loopt botbreuken op na val van racefiets, vrouw (42) verdacht van mishande­ling

Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt door een val van zijn racefiets in de duinen bij Monster. Hij liep daarbij verschillende botbreuken op. Na het ongeval is een 42-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

8 juni