Boeren roepen elkaar op maandag hele land plat te leggen: ‘Ga naar Schiphol, maar hou het netjes’

Boeren worden op sociale media opgeroepen maandag heel Nederland plat te leggen. ‘Plattelanders het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar hou het netjes', staat te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand.

De oproep stelt dat de regering nog niet onder de indruk is van de acties die de agrarische sector de afgelopen dagen heeft gehouden. Als een soort ultimatum wordt 4 juli genoemd. ‘Tot deze tijd heeft onze regering de tijd om de plannen in de prullenbak te gooien'.

De boeren roepen op onder meer Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, de Rotterdamse havens, alle distributiecentra voor levensmiddelen en alle grote vervuilers van Nederland te blokkeren. De luchthavens wachten verdere informatie af. Ze gaan in gesprek met de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de veiligheid en handhaving op de vliegvelden.

Wel gewend

Vervolgens is het aan de vliegvelden om passagiers te wijzen op mogelijke ongeregeldheden. ,,We zijn wel wat gewend van eerdere demonstraties, maar dit is denk ik van een andere orde”, zegt een woordvoerder van het vliegveld van Rotterdam. ,,We gaan in overleg met de marechaussee voor wat we het beste kunnen doen. We zullen ons erop voorbereiden en daar hebben we nog een paar dagen voor.”

Schiphol raadt reizigers aan zijn website in de gaten te houden. ,,Daar zetten we iets op als het protest bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de verkeerssituatie, maar daar is het nu nog te vroeg voor”, laat een zegsman weten.

Blokkade

Intussen vinden ook vandaag op meerdere plekken protestacties plaats door radicale groepen boeren en sympathisanten. In Zwolle rukten tientallen boeren op trekkers op naar het Provinciehuis, waar ze in gesprek gingen met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) van Landbouw & Natuur.

De provincies zijn nu aan zet om de komende maanden het dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen stikstofbeleid van minister Christianne van der Wal uit te werken. De boeren in Zwolle boden een brief aan Ten Bolscher aan waarin het stikstofbeleid wordt afgekeurd. Eerder al gingen boeren langs tal van gemeentehuizen in de regio om eenzelfde brief aan burgemeesters aan te bieden.

