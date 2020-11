Boeren uit hele land onderweg naar Den Haag om te demonstreren

Lezersreacties Groot gemis aan lichame­lijk contact: ‘Ik ben al vanaf maart niet meer aangeraakt’

15 november Frank Poorthuis deed deze week in zijn rubriek Frank in quarantaine een derde oproep: wat zou u helpen en wat is realiseerbaar tegen eenzaamheid? De reacties stroomden weer binnen. Wat blijkt? We missen een knuffel en een kus van onze dierbaren het allermeest. Een kleine selectie uit alle inzendingen.