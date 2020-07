Boeren zijn woedend en gaan nu elke dag actievoeren: ‘We laten niet met ons sollen’

Boeren kwamen zondagavond massaal naar Groenlo voor een blokkade van het distributiecentrum van de Aldi. Later op de avond vertrokken de ongeveer driehonderd boeren op meer dan honderd trekkers naar het distributiecentrum van collegasuper Plus in Haaksbergen, even verderop.



Elders in het land waren ook acties, zoals op snelweg A7 bij Heerenveen, het distributiecentrum van Coop in Gieten, er reden trekkers centrum van Groningen binnen en de toegangswegen naar Eindhoven Airport werden geblokkeerd.



,,Het momentum dat we nu hebben moeten we vasthouden. Alle boeren die ik spreek zijn enthousiast om mee te doen en vragen wanneer we weer op pad gaan. De actiebereidheid is zeer groot”, zegt Van Lier, bewoner van een boerderij in het Achterhoekse Halle.