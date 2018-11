Boete van 200 euro voor bedreigen van antipietactivist

Video Zo verwerkt PostNL in Nieuwegein 50 miljoen dozen in zes weken

15:15 Het is voor PostNL bijna een militaire operatie om tot 1 januari vijftig miljoen pakketten bezorgd te krijgen. We bestellen steeds meer online en we vinden het niet meer dan normaal dat een pakketje binnen 24 uur wordt thuisbezorgd. Om dat logistiek goed te regelen, opent PostNL steeds meer sorteercentra. De grootste staat in Nieuwegein. ‘Vijf minuten vertraging en ons schema loopt in de soep.’