Boete voor Groningse winkelier na dichtgaan op zondag

De VvE spande een zaak aan en de rechtbank in Groningen bepaalde vandaag dat de eigenaren van Paddepoel Fietsen boetes van ruim 23.000 euro moet betalen. Mede-eigenaar Martin Haijkens zegt tegen Dagblad van het Noorden dat hij hiertegen in beroep gaat. Haijkens zegt dat het openen op de ruimere openingstijden zijn winkel alleen maar geld kost en spreekt over een 'doodsteek' voor de kleine fietsenwinkel met een bescheiden budget. Zijn zakenpartner Peter Oest vindt het daarentegen een kwestie van principes.



In de VvE was afgesproken dat de openingstijden in het winkelcentrum verruimd zouden worden op donderdag, zaterdag en zondag. De Groningse fietsenmaker hield zich daar niet aan, waardoor hij boetes opgelegd kreeg van de VvE. De man betaalde die niet en wilde uit de VvE stappen.



De rechtbank concludeert dat de man het lidmaatschap mag opzeggen, maar niet met onmiddellijke ingang. Tot die tijd moet hij zich houden aan alle verplichtingen van het lidmaatschap. ,,Ook voor wat betreft de vastgestelde verruiming van de openingstijden.'' De boetes blijven dus ook staan.