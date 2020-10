Boetes voor honderd boeren na fraude met registratie koeien

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte eind 2017 een reeks onderzoeken. Fysieke inspecties van boerenbedrijven leidden tot 140 dossiers. Ongeveer 125 bedrijven hadden zo'n 3000 koeien te veel. In sommige gevallen werd vermoedelijk niet met opzet gefraudeerd, maar was er sprake van slordigheid of onmacht, aldus het OM.



De registratie bleek moeilijk op orde te houden, mede door de complexe, veranderende regelgeving. Bij ongeveer de helft van de bedrijven is volgens justitie wel sprake van opzet. De boetes zijn opgelegd na hoorzittingen. Circa vijf zaken zijn - al dan niet voorwaardelijk - geseponeerd.

Knoeien met geboortecijfers

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren in een Identificatie- en Registratiesysteem (I&R). In 2017 werden er volgens de I&R-cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal. Waar er voor 2017 bij gemiddeld 3 tot 5 procent van de geboortes meerlingen werden geboren, lag het percentage dat jaar in het registratiesysteem bij ongeveer 2000 bedrijven hoger dan 10 procent. Bij nog eens 5700 melk- en rundveebedrijven lag het percentage tussen de 5 en 10 procent. Hierdoor ontstond het vermoeden dat er met de cijfers werd gesjoemeld.



Door met de geboortecijfers te knoeien is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen. ,,Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt", schreef minister Schouten daar in 2018 over in een brief aan de Tweede Kamer. ,,We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem.”

Koeientaks

In oktober 2019 werd bekend dat boeren direct moeten bijdragen aan het Diergezondheidsfonds. De nieuwe koeientaks van maximaal enkele euro’s per dier moet worden betaald bij slacht of export. Dit geld gaat naar de preventie en controle op dierziektes in de rundvleessector.



Een melkveehouder moet 2,44 euro per rund en 0,35 euro per kalf bijdragen aan het Diergezondheidsfonds, zo luidt het besluit dat het ministerie van Landbouw publiceerde. De totale factuur over 2020 wordt rond februari 2021 aan de boeren verzonden.

