Boeven bibberen na kraak chatsystemen: ‘Ze kunnen beter weer in de sauna gaan overleggen’

Leerling voortgezet onderwijs kan veel vaker naar school dan voorzien

8 april Middelbare scholieren krijgen in coronatijd bijna 2,5 dag per week fysiek les op school en 2 dagen onderwijs op afstand. Dat is ruim meer dan de minimaal één dag per week fysiek les die bij de heropening van de scholen per 1 maart is afgesproken.