‘Boijmans liep schenking van 80 miljoen mis, plannen geheim gehouden’

De financiële tegenvaller rond de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam blijkt veel groter dan gedacht, schrijft NRC. De filantropische Stichting Droom en Daad trok niet alleen een bijdrage van 40 miljoen euro voor de verbouwing terug, zoals vorig jaar al bekend werd , maar óók het aanbod van nog eens 40 miljoen euro voor een permanent Boijmans-museum voor moderne en hedendaagse kunst in Rotterdam-Zuid.

Boijmans zou in totaal een particuliere schenking van zeker 80 miljoen euro zijn misgelopen, zo bevestigen bronnen die anoniem willen blijven tegenover de krant. Het wordt een ‘grote gemiste kans’ voor de stad genoemd. Een 'Boijmans Modern' had een katalysator kunnen zijn voor de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, was het idee. Maar het plan sneuvelde, tot frustratie van burgemeester Ahmed Aboutaleb en cultuurwethouder Said Kasmi (D66).

Het gesprek over de verbouwing liep onder meer stuk omdat Droom en Daad een plan en een begroting wilde zien en niet de gewenste invloed op het bouwproces kreeg, schrijft NRC. Vorig jaar liet wethouder Kasmi al aan deze krant weten dat de nieuwe richtlijnen die de gemeenteraad had opgesteld over de bijdragen van particuliere geldschieters én de invloed die filantropen hebben op het beleid, de reden waren voor de afwijzende houding van Droom en Daad.

Volgens NRC willen Boijmans en Droom en Daad beide geen commentaar geven op de zaak. Ook het Rotterdamse college van B&W wil niet reageren. Het college heeft de gemeenteraad begin dit jaar alleen in het geheim geïnformeerd over de gevoelige kwestie.

Droom en Daad is een stichting die met geld van de schatrijke familie Van der Vorm investeert in kunst en cultuur in Rotterdam. De stichting wil de Fenixloods II ombouwen tot Landverhuizersmuseum, steekt geld in het opknappen van Het Park, wil een kunsthal beginnen in het Katoenveem in het Merwe Vierhavensgebied en heeft tal van kleinere projecten gefinancierd.