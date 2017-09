Bomenknuffelaar: 'Ik wil vrienden worden met de bomen'

Studente Anastasia Loginovina leest boeken voor aan planten. Loginova is dit weekend begonnen met het project 'communiceren met planten' in de botanische tuin van Leiden. De studente van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag doet mee aan een onderzoek om te zien hoe planten communiceren, bewegen en reageren. Naast het voorlezen vindt ze het heerlijk om met bomen te knuffelen. Anastasia voelt goede energieën, liefde en rust bij bomen.