Bommelding op Eindhoven Airport blijkt loos alarm

Aan de grond

Passagiers in die vliegtuigen kunnen niet anders dan wachten. Zoals deze Duitser, die via Twitter verslag doet. Zijn vliegtuig is een stukje verplaatst, maar staat volgens hem al sinds iets na 21.00 uur stil.

Het is onduidelijk of deze vluchten maandagavond nog zullen vertrekken, aangezien er niet meer gevlogen mag worden na 23.00 uur. Eindhoven Airport is nog wel open voor binnenkomende vluchten. De vluchten worden een voor een naar binnen gehaald. Ook de bagage komt gewoon via de transportband. Er is wel forse vertraging omdat maar één toestel tegelijk geleegd kan worden in verband met het onderzoek in het toestel van Ryanair. Passagiers in de stilstaande toestellen klagen over hitte. Doordat de motoren niet draaien, werkt ook de airco niet.