videoEr zijn zoveel auto’s waar die ene zwakke boom in Geldrop op had kunnen vallen tijdens de eerste, echte storm van het jaar. Maar uitgerekend de klassieke Amerikaan van Ronald van Kemenade (52) uit Heeze moest het ontgelden. Wonderwel mankeert de man zelf bijna niets.

De beelden van het dramatische ongeluk in Geldrop gingen afgelopen weekeinde het hele land door. Te zien zijn hulpverleners die met een enorme schaar een auto open knippen waarop zojuist een boom is gevallen. De motorkap is zwaar beschadigd, het dak van de auto flink ingedeukt en de voorruit ligt eruit.

Afgaande op deze beelden ziet het er heel slecht uit voor de automobilist. Maar Ronald van Kemenade is na een bezoek aan het ziekenhuis gewoon alweer thuis. ,,Er zit een gat in mijn oogkas. Als ik mijn neus dicht houdt en hard blaas valt mijn oog eruit. Maar verder mankeer ik niets’’, zegt Van Kemenade die uitgerekend op zijn verjaardag werd getroffen door het noodlot.

Autoliefhebbers moeten ook met pijn in hun hart naar de beelden hebben gekeken. Want onder de boom stond een Mercury Colony Park Wagon uit 1986. Een inmiddels klassieke Amerikaan die te zien is in tientallen Hollywood-films en die vanwege de houten panelen aan de zijkant ook wel liefkozend ‘Woody’ wordt genoemd.



Volledig scherm Ronald van Kemenade (52) heeft alle geluk van de wereld als er een boom op zijn auto valt. Hij raakt alleen gewond aan zijn oog. © Rob Engelaar

Het is een model waarvan er tussen 1979 en 1991 meer dan 124.000 stuks zijn gemaakt, maar dat in Nederland zelden is te zien. Volgens VWE Automotive rijden er op dit moment slechts zeven exemplaren rond.

Dat aantal was vóór de fatale storm van afgelopen zondag. Want als Van Kemenade deze middag een bezoek brengt aan zijn auto is voor hem wel duidelijk dat dit vanaf nu één exemplaar minder zal zijn. De klap van de boom op motorkap was zo hard dat zelfs de onderkant van de motor in het asfalt werd gedrukt. Het dashboard is zó ver naar voren gekomen dat het stuur nu bijna rust op de voorstoel. ,,Normaal reed ik hierin vorstelijk rond, maar na die klap zat ik nog krapper dan in een mini’’, grapt Van Kemenade.

Volledig scherm Ronald van Kemenade (52) bij de boom die hem bijna fataal werd © Raymond Boere

Lachen

Hij kan nog lachen, maar beseft nu ook pas goed hoeveel geluk hij heeft gehad. Van Kemenade ging de weg op om een spelcomputer bij iemand op te halen. Dat het zo hard waaide, had hij niet in de gaten. ,,Deze auto ligt zo stabiel op de weg als een Rolls-Royce. Je voelt en hoort niets.’’

Maar als hij een halve seconde later onder die boom was doorgereden, was al dat gewicht op zijn dak terecht gekomen en had de Brabander het waarschijnlijk niet overleefd. Nu veerde de boom terug op de motorkap en vloog over het dak van zijn auto waardoor hij zelf vrijwel ongedeerd bleef. ,,Het stomme was dat ik die boom helemaal niet heb zien vallen. Het eerste wat ik mij na de klap kan herinneren is het kapotte dashboard. Pas toen ik takken op de motorkap zag liggen, besefte ik dat ik moest zijn geraakt door een vallende boom.’’

De klassieke Amerikaan mag dan total loss zijn, toch krijgt van Van Kemenade geen brok in de keel bij de troosteloze aanblik van zijn auto waar hij de afgelopen tien jaar met zoveel plezier in reed. ,,Hij heeft gedaan, wat-ie moest doen; zijn baasje beschermen.’’

Het is een nogal nuchtere kijk op de gebeurtenissen, voor iemand die bezeten is van de Verenigde Staten. Het huis van Van Kemenade ademt Amerika. In de hoek van de woonkamer staat een grote jukebox. Langs de muur staan vitrinekasten vol klassieke Amerikaanse modelauto’s. En tot voor kort had hij ook nog drie flipperkasten in huis, al zijn die inmiddels vervangen door een grote kast omdat ze te veel ruimte innamen. Zijn vorige twee auto’s waren ook klassieke Amerikanen.

Maar Van Kemenade bekijkt het verlies van zijn exclusieve auto graag van de positieve kant; hij kan weer een nieuwe auto uitzoeken. En het laat zich niet moeilijk raden uit welk land die komt.