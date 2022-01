Boosterchaos: geprikt met Janssen? Dan heb je in Duitsland nu een probleem

Lekker dan! Ik had geen keuze en kreeg in mei in Hengelo het Janssen-vaccin ingespoten. Ik was eerst nog blij met die pretprik. Weet u nog? Dansen met Janssen! Er was immers maar één vaccinatie en geen tweede prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.



Dat ben ik nu wel in Nederland, maar 20 minuten verderop in Duitsland niet meer. Pas na een derde prik ben ik in Duitsland geboosterd, hoef ik niet meer te testen voor horecabezoek of in quarantaine na contact met een positief getest persoon.