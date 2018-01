Boris Dittrich schrijft spannend geschenk

Slager Aziz zet alles op alles: klant pinde 90 euro te veel, dus dat geld moet terug

15:23 Aziz Afoulki (28) uit Amsterdam slaapt er maar slecht van. Maanden geleden pinde iemand per ongeluk 99,75 euro in plaats van 9,75 euro bij zijn slagerij, en dat geld geeft hij graag terug aan de betreffende klant. Maar tot nu toe tast hij in het duister wat betreft de identiteit van de 'teveelpinner'.