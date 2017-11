Verdachte moord Savannah (14) voor de rechter

Nog geen arrestatie in zaak dominee Rhenoy

11:30 De verdachte in de zaak van de aangevallen dominee uit Rhenoy, is nog niet gearresteerd. De man werd enkele uren na de aanval dinsdag gevonden en had medische hulp nodig. Hij is er sindsdien zo slecht aan toe dat de politie hem naar eigen zeggen nog niet heeft kunnen spreken of aanhouden.