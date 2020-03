Boswachter vindt 600.000 euro aan nepgeld onder boom in Arnhem

Wéér coronaspu­ger acht weken cel in: 19-jarige bespuugt buschauf­feur na ruzie

11:38 De 19-jarige man die dinsdag een buschauffeur in Maastricht bespuugde en daarbij zei dat hij het coronavirus had, moet acht weken de cel in. Ook moet hij de buschauffeur 450 euro betalen. Dat heeft de politierechter in Roermond besloten. Het was de eerste keer dat het supersnelrecht in Limburg werd toegepast.