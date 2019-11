Boswachters vrezen voor hun veiligheid en eisen maatregelen

Meijs neemt het de politie zelf niet kwalijk. ,, Bij ons is de politiecapaciteit wegbezuinigd, die moeten ook roeien met de riemen die ze al tien jaar niet meer hebben. Het is ook lastig, je staat als boswachter midden in een natuurgebied, ga maar eens uitleggen waar je bent. Bij het derde heuveltje links? De politie stuit bij een natuurgebied ook eerst met de auto op een hek of paal en moet dan lopend naar je op zoek.’’



Meijs komt van alles tegen in het bos. ,,Als je alleen op groepen hangjongeren af moet of je bent bezig met jachtcontroles, dan is dat soms best spannend. Er is een percentage mensen dat heel vervelend wordt en dat varieert van boos zijn tot echt onbeschoft schelden, beledigen en bedreigen. Helaas is er soms ook sprake van echt geweld. Het zijn niet alleen de criminelen waar je wat van te duchten hebt, ook gewone wandelaars kunnen uit hun plaat gaan.’’