Botsing tussen twee schepen op de Westerschelde

Cadeautje in de Biesbosch: zeearenden­nest gespot!

31 maart “Een cadeautje!” Zo noemt fotografe Elma Gussenhoven het feit dat ze onlangs een zeearendennest gespot heeft in De Biesbosch. Ze woonde jarenlang in het natuurgebied. Na haar gedwongen vertrek stortte ze zich op de natuurfotografie en is zodoende nog regelmatig in haar voormalige habitat.