Bouwen, bouwen, bouwen? Begin maar vast in Nuland

Vroeger dacht ik dat Nuland een echt land was, net als Duitsland en Engeland. In werkelijkheid was het een schattig dorpje op nog geen tien minuutjes rijden van ons vandaan en bracht ons mam me er elke week heen voor de zwemles in het hotel waar tegenwoordig een kersje op de schaaltjes appelmoes zit.



Pal naast dat hotel zat ook toen al een hoerentent met van die opzichtige rode lichten en nog steeds kun je in Nuland de dames laten doen wat je wilt als je maar poen hebt. Voor de rest is Nuland, ondanks dat het tegenwoordig bij de gemeente Den Bosch hoort, een echt Brabants dorpje. Met een school, een kroeg en natuurlijk een kerk. Zelf kom ik nooit meer in Nuland, en ook nooit in de kerk, maar áls ik ooit weer in de Heer ga geloven, lijkt Nuland me de beste plek.