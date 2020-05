Bowlingbanen woest over lange sluiting: Den Haag heeft géén idee

Alle 197 bowlingbanen in Nederland zijn dicht. En dat blijven ze voorlopig ook. Bowlen is volgens de overheid namelijk een binnensport, net als bijvoorbeeld fitness. ,,Onbegrijpelijk”, vindt de bowlingbranche. ,,Bowlen is een officiële horecasport, net als darten en biljarten.” Daarnaast kun je tijdens het bowlen makkelijk anderhalve meter afstand te houden. ,,De baan zélf is al 1,5 meter breed!”

De Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) vreest het ergste als de bowlingbanen in Nederland pas op 1 september weer open mogen. ,,Dat betekent een faillissement voor zeker driekwart van de gelegenheden.” Om dat te voorkomen heeft de NVB vandaag een brandbrief gestuurd naar alle leden van de Tweede Kamer. Ze willen dat ook de bowlingcentra weer gewoon open mogen per 1 juni, als de nieuwe regels voor de horeca ingaan.

Bowlen wordt door het NOC*NSF gezien als een zogeheten ‘horecasport’, net als bijvoorbeeld darten, biljarten en kaartspelen. Alle bowlingbanen zijn daarom aangesloten bij de horecabranche. En met een omzet van 180 miljoen euro en zo'n 6000 werknemers is de bowlingbranche een significante sector binnen Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De bowlingbanen zijn al sinds 16 maart gesloten. En dat gaat Frits van Dijk, de voorzitter van de NVB, aan het hart. Volgens Van Dijk weten ze in Den Haag niet wat er met bowlen bedoeld wordt. ,,Wij zijn geen sportbranche of sportaccommodatie. Wij zijn geen contactsport, met een uitgebreide competitie. Bowlen is een spelletje dat je speelt in een kroegsetting, met een lage intensiteit. Zweten doe je niet tijdens het bowlen. Er wordt achter de bar denk ik meer gezweet dan voor de bar.”

Onverteerbaar

Van Dijk vindt dat zijn branche tussen wal en schip valt door de nieuwe regels. ,,Onder onze leden is er dagelijks contact. Er zijn zo veel vragen. Iedereen maakt zich zorgen. Het wordt tijd dat er landelijk beleid komt. Dat Den Haag zich écht gaat buigen over de bowlingbranche. Voor ons zouden dezelfde regels moeten gelden als voor darten, biljarten en kaartspelen. Dat is waar wij recht op hebben.”

De bowlingbond heeft in de brandbrief alle Tweede Kamerleden uitgenodigd zelf te komen kijken bij een bowlingcentrum. ,,Daar kunnen ze zien hoe goed wij de nieuwe maatregelen kunnen naleven. Bowlingbanen beschikken immers over zeer veel ruimte. De bowlingbaan zélf is al anderhalve meter breed! Daarnaast kunnen we de banen om en om bezetten, waardoor er nog meer ruimte ontstaat. Mensen kunnen dan gemakkelijk drie meter afstand van elkaar houden.” Daarnaast heeft de bowlingbond zelf richtlijnen opgesteld, met daarin regels als het extra schoonhouden van bowlingballen, of het steeds gebruiken van dezelfde bal. Ook zijn er schoen-netjes en handschoenen beschikbaar en kan er alleen op reservering gebowld worden.

Van Dijk spreekt van een gigantisch misverstand dat er heerst over zijn sector. ,,Niemand heeft tot nu toe interesse getoond in ons. Niemand heeft écht gekeken hoe het er bij ons aan toe gaat. De huidige regels zijn gebaseerd op misverstanden. We zijn er erg boos over. Ze hebben in Den Haag geen idee. Dat is onverteerbaar.”