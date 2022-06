Boze boeren blokkeren meerdere snelwegen maar houden ook ‘publieksvriendelijk’ protest

In de buurt van Hoogeveen op de A28 gaat het om ongeveer vijftig tractoren, en op de A2 bij Best om ongeveer veertig. Bij Winterswijk zijn tientallen boeren de weg op gegaan. Boeren verzamelen zich ook bij Winterswijk in Gelderland. Wat ze precies gaan doen en waar ze naar op weg zijn, is nog niet bekend.

Op de A67 bij Liessel hebben tientallen boeren met tractoren een weghelft van de A67 Eindhoven-Venlo geblokkeerd, zo is te zien op foto’s op Twitter. De ANWB meldt dat de weg dicht is tussen de afritten Someren en Liessel en dat er een file staat van acht kilometer. In de andere richting staat inmiddels een file van vijf kilometer. De vertraging loopt snel op, rond 12.30 uur spreekt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie van zo’n vijftig minuten. Verkeerd wordt omgeleid via Roermond, over de A2 en A73.

De politie is ter plaatse. In eerste instantie zal de boeren gevraagd worden te vertrekken, aldus een woordvoerder. In het uiterste geval zullen de tractoren worden weggesleept. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn boeren te zien met borden met leuzen. Ook worden strobalen op de weg gegooid. De actie zou ongecoördineerd zijn.

Een van de andere plaatsen waar veel boeren zich verzamelen met trekkers en andere voertuigen is Schaijk. Daar staat rond 12.30 uur een groep van zo’n tien tot twaalf trekkers. Uit voorzorg is in Oost-Brabant de Mobiele Eenheid al opgeroepen om paraat te staan.

Rijkswaterstaat verwacht dat op verschillende plekken ‘kleine plukjes boeren de weg op gaan’. Woensdag ging het nog om een grote groep en ging het om massale hinder, aldus een woordvoerster. “Dat zie je beter aankomen.” Omdat het nu om kleine groepen gaat, raadt zij weggebruikers aan de snelheid aan te passen. “Als jij 100 kilometer per uur rijdt en een boer 40, is het verstandig je snelheid aan te passen.”

Publieksvriendelijk

Boeren in Twente hebben laten weten dat ze ‘publieksvriendelijke’ protestacties willen houden. ,,Dat is wel het uitgangspunt’’, zei melkveehouder Stephan Reuver van bestuur Trotse Twentse Boeren tegen Tubantia. De boeren voelen de steun van de achterban in Twente en willen de publieke opinie niet vergooien. Rond de klok van twaalf worden op zeker drie plekken in Twente boerenacties gehouden. Hoe die er precies uit gaan zien, wil Reuver niet zeggen. „Maar ze zijn publieksvriendelijk, dat zegt genoeg toch?”

In Borne bij Hengelo demonstreren boeren op het viaduct aan de Bloksteegweg over de A1 met twee stoffen beesten die een varken en een koe moeten voorstellen. Ze zijn ‘opgehangen’ aan de grijparmen van een tractorbak. Veel automobilisten toeteren op de snelweg naar de boeren. Tot hoe laat de demonstratie gaat duren, is onbekend

Volledig scherm Boeren zijn weer aan het demonstreren op op het viaduct aan de Bloksteegweg in Borne. © GinoPress B.V.

In Groningen lijkt een groep boeren eveneens voor een ‘publieksvriendelijke’ actie te kiezen. Ze zijn van plan om grensovergangen naar Duitsland te blokkeren maar kiezen voor een actie in de loop van de avond ‘ om de burgers niet teveel tot last te zijn’. Het is de bedoeling om rond 20.00 uur te verzamelen in Ter Apel. ,,We gaan de grenzen sluiten voor stikstof”, zegt Henk Wortelboer uit Jipsingboertange, een van de actievoerders. Het idee is om ook andere grensovergangen ‘af te sluiten’. Daarmee willen de boeren wijzen op verschillen in het stikstofbeleid tussen Nederland en Duitsland, waar de regels soepeler zijn.

Een centrale organisatie is er deze keer niet. Voorzitter Mark van den Oever van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) maakte zondagavond bekend dat boeren maandag vanaf 12.00 de weg op zouden gaan ‘met alles wat kan rollen’ maar hij zei erbij dat FDF die acties niet coördineert. Ze komen daags voor wat hij ‘de dag des doods’ noemt. Dinsdag wordt in de Tweede Kamer gestemd over de stikstofplannen, die tot gevolg hebben dat er heel wat boeren zullen verdwijnen. Afgelopen woensdag was er een grote demonstratie in het Gelderse Stroe en ook dit weekeinde werd er op kleine schaal nog actie gevoerd, onder meer in Boxmeer en de Achterhoek.

Laatste oproep

Boerenactiegroep Agractie deed vandaag een ‘laatste oproep’ aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om haar plannen niet door te zetten. ,,Ga niet door op de ingeslagen weg. Laat een vreedzame actie niet escaleren in een boerenopstand”, zegt voorman Bart Kemp in een maandagochtend verschenen video.

,,Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst”, aldus Agractie-leider Kemp. ,,Hoelang en hoever ze zullen vechten, is aan hen.” De schapenboer die sinds 2019 het gezicht is van Agractie, zei vorige week tijdens het boerenprotest in het Gelderse Stroe al dat de Staat der Nederlanden ‘in oorlog’ is met de ‘boerenrepubliek’. Hij voegde daar voor de duidelijkheid aan toe dat de boeren hun strijd “zonder wapens moeten voeren”.

In zijn nieuwste vlog roept hij de minister nogmaals op tot ‘zorgvuldig overleg’ met de sector, om stikstofbeleid te maken dat kan rekenen op draagvlak op het platteland. ,,Keer terug van deze desastreuze plannen, ga in gesprek met ons over fundamenteel ander beleid.”

Een woordvoerder van minister Van der Wal zegt dat ‘boeren het recht hebben om te protesteren’ en dat de overheid hun zorgen ‘serieus neemt’. Hij maakt echter ook duidelijk dat de minister haar plannen niet zal intrekken; ze wil zich houden aan de afspraken uit het coalitieakkoord. ,,We hebben in Nederland ook rechterlijke uitspraken waar we iets mee moeten. En de natuur staat er echt slecht voor, dat blijkt uit tal van rapporten.” Over de bewoordingen van Agractie wil de zegsman niet veel kwijt. ,,Op deze retoriek gaan we niet in. We gaan niet mee in die termen.”

Volledig scherm Agractie-voorman Bart Kemp na afloop van het boerenprotest in het Gelderse Stroe. © Videostill YouTube /Agrio

