Boze bouwers sluiten zich aan bij coronaprotesten

Actiegroep Bouw in Verzet sluit zich aan bij de groep Viruswaanzin, die het niet eens is met de coronamaatregelen van het kabinet. Bouw in Verzet gaat Viruswaanzin bovendien helpen met ‘materieel en mensen’, bevestigt Erik van Ginkel, woordvoerder van de boze bouwers.

Van Ginkel zegt dat zijn club naast ‘onze mensen’ ook ‘vrachtwagens, trekkers en trailers’ gaat leveren voor de protesten die Viruswaanzin in het land wil gaan organiseren. ,,Ook kunnen we misschien helpen met het bouwen van podia. Maar veel meer details kan ik er nu nog niet over geven.”

Bouw in Verzet is vorig jaar opgericht uit onvrede met het kabinetsbeleid rond stikstof en PFAS, twee dossiers waar de bouw vorig jaar last van had. Nu zit de 1,5 meterregel de bouwers flink dwars. ,,Het is gewoon niet te doen, 1,5 meter afstandhouden”, zegt Van Ginkel. ,,Dat willen we het kabinet duidelijk maken.” Bovendien wil Bouw in Verzet de ‘werkelijke cijfers rond PFAS en stikstof’ te horen krijgen. ,,Ook daar willen we voor demonstreren. Daarom sluiten we ons aan bij Viruswaanzin.”

‘Grote ervaren actiegroep’

Willem Engel, een van de initiatiefnemers van Viruswaanzin, kondigde vandaag in een videoboodschap aan dat zijn groep aanstaande zondag op twintig plaatsen in het land wil gaan demonstreren. ,,Bouw in Verzet is een grote ervaren actiegroep die heel veel materieel heeft", zei Engel op Facebook. ,,Dus we kunnen overal onze eigen demonstraties in elkaar gaan zetten.”

Afgelopen zondag wilde Viruswaanzin protesteren op het Malieveld in Den Haag. Dat werd door burgemeester Johan Remkes verboden. Toen zich alsnog een groep demonstranten meldde, werd toch een kort protest toegestaan. Later die middag liep de situatie in Den Haag ernstig uit de hand, onder meer door de komst van voetbalhooligans ‘uit de ergste categorie'. Er werden ruim vierhonderd mensen gearresteerd.

Hoe de demonstraties van Viruswaanzin zondag er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Eerder kondigde de groep aan protesten aan te gaan melden bij de twintig grootste gemeentes van Nederland, om uiteindelijk op tien plekken te gaan demonstreren. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat Viruswaanzin telefonisch heeft aangekondigd in de stad te willen demonstreren. ,,Maar ze moeten nog een officiële melding doen.”

Viruswaanzin zou sowieso ook in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam willen demonstreren. Willem Engel was vanmiddag niet bereikbaar voor een toelichting.