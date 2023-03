Boze medewerkers ziekenhuizen leggen in april werk weer dag neer: eisen meer salaris en meer invloed op rooster

Naar verwachting wordt de actie volgende maand nog groter. ‘De actiebereidheid is de afgelopen weken alleen maar toegenomen', schrijven FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, werknemersvereniging FBZ en NU’91 in een bericht dat zojuist is verschenen. De bonden vinden dat werkgeversorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) het ‘erop aan laat komen'. ‘De NVZ geeft geen enkele blijk van urgentie om tot een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra te komen.’

De vakbonden liggen in de clinch met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de cao voor het ziekenhuispersoneel. De bonden eisen een loonsverhoging van 10 procent in 2023, de ziekenhuizen bieden iets meer dan 13 procent over twee jaar. Ook willen zorgmedewerkers een betere reiskostenvergoeding en meer inspraak over hun werkrooster. Vooral de bereikbaarheidsdiensten zijn het zorgpersoneel een doorn in het oog. Ze moeten binnen twintig minuten in het ziekenhuis kunnen zijn, maar als er geen oproep komt, krijgen ze slechts 2 euro per uur.