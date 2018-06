Boze postbezorgers PostNL dreigen opnieuw met actie

PostNL laat in reactie weten dat de invoering van de combibundel noodzakelijk is voor de toekomst van de postbezorging. ,,We zien elke dag dat we te maken hebben met minder briefpost. Daarom moeten we onze werkwijze steeds blijven aanpassen om de post voor onze klanten betrouwbaar en bereikbaar te houden", aldus woordvoerder Jochem van de Laarschot. De methode wordt onder meer in Noorwegen, Denemarken en Duitsland al toegepast.



De afname van 190 fte wordt volgens het postbedrijf opgevangen met een extra 115 fte bij de bezorgers. Daarmee probeert de directie zoveel mogelijk mensen binnenboord te houden. ,,Door de groei bij de afdeling Pakketten zijn daarvoor intern goede mogelijkheden", stelt de woordvoerder.



Van overtreding van de cao is geen sprake, stelt PostNL stellig. Uit onderzoek door functiewaarderingsdeskundigen van vakbond FNV en de werkgeversvereniging AWVN zou blijken dat de combibundel geen functieverzwaring oplevert voor de postbezorgers. Wel is een aantal hulpmiddelen toegevoegd, zoals het postvest. Als blijkt dat de bezorgers meer tijd kwijt zijn voor hun taken, worden ze daar extra voor betaald.



PostNL benadrukt niet over een nacht ijs te zijn gegaan. ,,We zijn al 1,5 jaar bezig met de voorbereidingen. Er zijn inderdaad veel kritische vragen gesteld, maar net als bij eerder veranderingen bij PostNL zijn we ervan overtuigd dat we daar over tijd goed uitkomen. We voeren de aanpassingen in stappen door en passen het plan aan waar nodig." De directie gaat dan ook graag opnieuw om tafel met alle betrokkenen.