Boze vader die met auto school inreed niet welkom op nieuwe basisschool zoon

De man die vorige week met zijn auto de basisschool van zijn zoon ramde in het Noord-Hollandse Grootebroek, is ook niet welkom op de nieuwe school van de jongen.

De moeder van de jongen uit groep 7 heeft in overleg met de schoolleiding besloten dat haar zoon op een andere school naar groep 8 gaat. Ze is bang dat de daad van zijn vader haar kind op zijn huidige school, ’t Palet in Grootebroek, zou worden nagedragen. Dat verklaarde voorzitter Jan van Berkum van Stichting Trigoon, waar de speciale basisschool onder valt, al eerder. ,,Het is niet de bedoeling dat hij straks het zwarte schaap van de klas wordt.”

In overleg met de moeder wordt binnen de stichting een oplossing gezocht voor de jongen. Maar ook dan zal de 55-jarige vader de toegang tot de school worden ontzegd. Het contact blijft met de moeder.

De 55-jarige Grootebroeker die op de school inreed zit nog steeds vast. Hij is voorgeleid.

Eindmusical

De vader was woensdagavond basisschool ‘t Palet binnengereden. Hij belandde met zijn Renault Clio in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in de school aanwezig voor een eindfeest. Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. ,,Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De man wist niet dat er op het moment van zijn daad een eindmusical aan de gang was. Hij bleek onder invloed van alcohol, zo wees een test uit. Hij was boos op de juf omdat zijn zoontje niet meer in de klas van zijn beste vriendje mocht zitten. ,,Hij hield haar verantwoordelijk voor de klassenindeling”, vertelt voorzitter Van Berkum. ,,De moeder heeft ons laten weten dat ze niet achter de actie van de vader staat. Ze had dit totaal niet zien aankomen.”

Met de jongen gaat het naar omstandigheden goed, weet Van Berkum. ,,Hij en de moeder zijn tevreden hoe de school met de kwestie is omgegaan. Ook de leerlingen leven erg met het gezin mee. Dat is mooi om te zien.” Het uit elkaar plaatsen van kinderen in het speciaal onderwijs is een gebruikelijke maatregel, benadrukt Van Berkum. ,,Het belang van de kinderen staat voor ons altijd op nummer één.”