Boze vakbonden sturen 'hele heftige brief' naar NVZ: 'Maar ons bod is ongekend goed’

Het conflict tussen de vakbonden en koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dijt steeds verder uit. In een brief dreigen de FNV, CNV, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ met harde acties als de ziekenhuizen niet voor volgende week dinsdag 12.00 uur tegemoetkomen aan de eisen voor de nieuwe cao. Het gaat om het zoveelste ultimatum van de bonden. De NVZ heeft het over ‘een hele heftige brief, met heel veel eisen’. ,,Ons huidige bod is écht goed genoeg.”

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden met de NVZ liepen eind januari stuk. Daarop kwamen beschuldigingen over en weer. De NVZ zou volgens de bonden de stekker uit de onderhandelingen hebben getrokken, maar dit blijft een woordvoerder stellig ontkennen. ,,Ik heb er met mijn neus bovenop gezeten. Dat is echt niet zo. We zijn met een goed bod gekomen en daar staan wij volledig achter. Het is echt een ongekend goed bod. Dat krijgen wij ook van de medewerkers terug. Maar helaas zien de bonden het anders.”

De actiebereidheid is groot, aldus de bonden. ,,Veel collega’s laten me weten dat ze nu ook vakbondslid worden. We merken dat er heel veel boosheid is onder personeel. Tijdens de coronacrisis kregen we applaus, maar nu geeft niemand thuis”, zegt Miran van Arendonk van het het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,Mijn buurmeisje tekende hartjes op de stoep voor mij. Wij waren de helden van de zorg in Nederland. En nu laten ze ons keihard vallen”, voegt Joan van Zon van het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis daar aan toe.

Collega's op leeftijd

De bonden eisen niet alleen hoger loon, ook de arbeidsvoorwaarden moeten beter. Van Zon: ,,Wie in het ziekenhuis werkt, moet betalen voor parkeren. Dat is toch belachelijk? En voor woon-werkverkeer krijgen we een vergoeding van maar 8 cent per kilometer.” Er is volgens de medewerkers een trend in ziekenhuizen gaande: door de personeelstekorten wordt iedereen gevraagd extra te werken. Die tekorten, daar maken beide zich grote zorgen over.

,,Veel collega’s zijn van mijn leeftijd. Als wij over een aantal jaren met pensioen gaan, wie volgt ons dan op?”, zegt Van Zon. Van Arendonk: ,,Een groot deel van de jonge zorgmedewerkers haakt na twee jaar af. En de zorgopleidingen zien het aantal aanmeldingen nu met 12,5 procent afnemen. Werken in de zorg moet echt aantrekkelijker worden. Zonder personeel heeft de zorg geen toekomst. Als er niks gebeurt, dan valt over tien jaar het ene na het andere ziekenhuis om.”

Acties onvermijdelijk

In de komende week kan van alles gebeuren, stelt de NVZ, maar vooralsnog blijft de organisatie bij het bod en lijken acties dus onvermijdelijk. Gedacht wordt aan een zondagsdienst, wat wil zeggen dat er op een doordeweekse dag gewerkt wordt alsof het weekend is, dus zonder geplande opnames. Spoedzorg gaat wel door. Wanneer zo’n zondagsdienst plaatsvindt is nog niet bekend, aldus een woordvoerster van FNV Zorg & Welzijn.

De cao voor ziekenhuispersoneel verliep op 1 februari. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 10 procent met een bodem van 100 euro. De NVZ heeft 5 procent nu en 5 procent aan het einde van dit jaar geboden. Bovendien willen de ziekenhuizen een cao voor twee jaar afsluiten, zo legt FNV uit. De bonden willen zich beperken tot een cao van één jaar.

Onbestaanbaar

NVZ-voorzitter Ad Melkert haalt op de NVZ-site hard naar de bonden: ‘Onbestaanbaar en verbijsterend. Met ons voorstel van 13 procent in twee jaar tijd zijn acties buitenproportioneel en onnodig’. Volgens de bonden lijkt dat bod mooier dan het is. Werknemers krijgen er 5 procent bij in februari 2023. Pas in december 2023 komt de volgende 5 procent en dan in september 2024 nog eens 3 procent, aldus FNV.

,,De NVZ speelt een politiek spel, en dat steekt zorgmedewerkers”, zegt Van Arendonk. ,,In de media worden wij weggezet als een stelletje zeuren dat de hardwerkende Nederlander een hogere zorgpremie dreigt te bezorgen. Maar verpleegkundigen met een hogere opleiding starten met een netto maandsalaris van 2093 euro en kunnen in de loop der jaren niet verder groeien dan 2557 euro. Ondertussen is de inflatie enorm hoog. Waarom zou je in de zorg gaan werken, als je er geen fatsoenlijke boterham mee kan verdienen?”