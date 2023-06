Brandweer blust grote brand op Brunssummerheide

UPDATEOp de Brunssummerheide in Zuid-Limburg is door een grote brand maandagmiddag zo’n halve hectare heide verloren gegaan. Het duurde enkele uren voor de brandweer de vlammen onder controle had, omdat de brand moeilijk bereikbaar was en omdat de ondergrond warm bleef. Er was veel water nodig om die af te koelen. Niemand raakte gewond.