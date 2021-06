Coronabesmetting heeft grote gevolgen bij kinderen: ‘Honderden kinderen houden ernstige klachten’

Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-infectie. ,,Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn echt zeer ernstig.’’

Dat zijn de eerste bevindingen van specialisten die speciaal voor kinderen met langdurige klachten na Covid-19 een polikliniek hebben opgezet. De poli van het Emma Kinderziekenhuis is in Nederland de eerste in zijn soort. Soortgelijke poli’s zijn er al in Amerika, Engeland, Zweden en Israël.

Net als bij volwassenen die kampen met long-covid, liggen ook kinderen maanden na hun infectie nog in de kreukels, verklaren de specialisten. Mede-initiatiefnemer en kinderlongarts Suzanne Terheggen-Lagro: ,,Over het geheel genomen worden kinderen heel weinig ziek van corona. Maar er is een kleine groep op wie de impact van de ziekte heel groot is.’’ Die kinderen hebben volgens de kinderlongarts ‘echt zeer ernstige klachten’. Dat beaamt kinderarts Giske Biesbroek: ,,Onze inschatting is dat het in Nederland mogelijk om driehonderd à vierhonderd kinderen gaat die ernstige klachten houden na een Covid-19-infectie.’’

Andere ziekte na corona

Bij circa 130 kinderen, ontstaat tussen twee en zes weken ná Covid-19, een andere ziekte. Het gaat om een ernstige ontstekingsziekte genaamd ‘MIS-C’, dat staat voor ‘Multisystem Inflammatory Syndrome in Children’. Bij de helft van die kinderen is dat zo ernstig dat zij op de intensive care belanden. Deze kinderen krijgen weken na hun coronabesmetting vaak ineens hoge koorts en ongeveer 90 procent heeft ook last van buikklachten, zoals braken en diarree.

Quote Als ik drie zinnen lees, krijg ik giganti­sche hoofdpijn, soms tot misselijk aan toe. Als mensen mij nu vragen wat ik heb, ben ik bijna bang dat ik iets vergeet

Kinderarts Biesbroek: ,,Daarnaast kunnen ze huiduitslag krijgen, rode ogen, gebarsten lippen en bij een groot deel van de kinderen kan het ook op het hart slaan.’’ Het komt voor dat kinderen met MIS-C eerst een verkeerde diagnose krijgen. De specialisten roepen artsen op om er alert op te zijn. Biesbroek: ,,Het is een zeldzaam ziektebeeld. Een huisarts komt MIS-C waarschijnlijk maar één keer in zijn leven tegen.’’

Kindercardioloog Irene Kuipers verklaart dat ‘corona bij kinderen vele gezichten heeft’. ,,Er zijn kinderen met een slechte hartfunctie tijdens MIS-C, maar er zijn ook kinderen met ernstige vermoeidheid, die maar niet opknappen. Het herstellen valt voor een deel ook niet mee in tijden van lockdown en alle maatregelen van dien.’’

Bij de speciale nieuwe polikliniek voor kinderen die maanden na hun coronabesmetting nog ernstige klachten hebben, worden ze van top tot teen onderzocht. Lees het verhaal van Faya (7), Tygo (11), Eef (15) en Ginny (17), die bij de poli van het Emma Kinderziekenhuis lopen, hieronder.