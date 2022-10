Dit kleine rolstoelpad gaat viral: ‘Ik sta perplex, en het werkt!’

De ziekte van Mark (57) kostte hem bijna zijn huwelijk: ‘De diagnose was een opluchting, hij kon er niets aan doen’

Sociaal, sportief, intelligent. Breed geïnteresseerd ook. Dat was Mark Dekker (57) uit Kampen. Nu vraagt hij zijn vrouw nooit meer hoe haar dag was, en valt ’t hem niet op als de krant die hij leest van een maand geleden is. Van het karakter dat hij ooit had, blijft als gevolg van alzheimer steeds minder over. Vanaf woensdag is Dekker te zien in het tv-programma Restaurant Misverstand, waarin jonge mensen met dementie een restaurant runnen.

