Door coronageweld nauwelijks aandacht voor pandemie van seksueel geweld

Je zou het bijna vergeten in deze omikronmutatiepaniek, maar er is nóg een pandemie gaande. Een op de drie vrouwen wereldwijd ervaart fysiek of seksueel geweld. Als dit over een stekelige luchtweginfectie zou gaan, dan zou dit niet vier, maar tien pagina’s van de krant beslaan, en werden de talkshows overlopen door psychologen en psychiaters.