Drie gewonden na tweede schietpartij tijdens Zomercarnaval: 'Zag man rennen met pistool in z'n hand’

Tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag twee keer geschoten op een volle Coolsingel. Bij de tweede schietpartij zijn drie mensen gewond geraakt. De politie heeft bij het incident zelf ook meerdere schoten gelost. Er is een verdachte aangehouden. Het Zomercarnaval is verder afgelast.

Rond 21.30 uur werd er meerdere keren geschoten op de Coolsingel, vlakbij de bekende winkelstraat de Koopgoot. De politie zag dat de verdachte iemand neerschoot en loste vervolgens meerdere schoten richting de verdachte. Zowel de verdachte als slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

De Coolsingel, in het hart van het centrum, was vol met feestgangers, ook kinderen, van het Zomercarnaval. Er was nog muziek en dans op en rond de podia. Toen zij de schoten hoorden, ontstond er paniek. Mensen waren aan het huilen en renden weg. ,,Er is geschoten, er is geschoten’’, riepen ze. Het Zomercarnaval is afgelast. ‘Het programma is afgelopen. Iedereen wordt verzocht het terrein te verlaten’, is te lezen op een groot scherm. De politie heeft een groot plaats delict gemaakt. Op de weg liggen meerdere hulzen.

Locoburgemeester Tim Versnel noemt het Zomercarnaval ‘weer een prachtig feest’. ,,Het is heel verdrietig dat dat feest nu zo moet eindigen.’’

De politie doet onderzoek naar de schietpartij aan de Coolsingel.

‘Het gebeurde zo snel’

Een verkoper van schaafijs stond op de trambaan die langs de Koopgoot loopt, toen hij opeens een man langs zag rennen. ,,Ik was net met een klant bezig en hoorde toen opeens een knal. Toen ik opkeek zag ik een man rennen. Met een pistool in zijn hand. Hij schoot op iemand. Het gebeurde zo snel, zo onverwacht...’’

Zijn vriendin en nichtje doken in paniek naar de grond achter de ijskar. Huilend. Zelf bleef de Rotterdammer staan. Verstard. ,,Het gebeurde letterlijk onder de ogen van agenten. Die stonden hier klaar, mocht er wat gebeuren. Ze namen die man onder schot. Hij had nog steeds zijn pistool. En toen schoten ze op hem. Meerdere keren. Ik dacht met rubberkogels. Zo zacht klonk het. Maar toen pas zag ik dat hij werd geraakt.’’

Zodra het kon, bracht de Rotterdammer zijn vriendin en nichtje in veiligheid. Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat er de mooie carnavalsdag zo moest eindigen. ,,De paniek was groot. Echt iedereen rende alle kanten op. Het is zo jammer dat het leuke carnaval zo wordt verpest voor iedereen. Het was zo’n mooie dag en dan gebeurt er zoiets.’’

Het Zomercarnaval is afgelast.

Terwijl de podia leeg zijn, blijft het nog druk bij de eettentjes. De paniek van eerder is omgeslagen in nieuwsgierigheid. Twee meiden uit Londen hebben net wat gegeten bij een van de tentjes, echt direct bij de schietpartij. ,,Pas net horen we dat er geschoten is. Zo zonde. Het was onze eerste keer in Rotterdam en het was zo’n mooie dag. En dan opeens dit.’’

Sydney zat samen met vriendinnen op het terras van restaurant 1Nul8 op de Meent, een zijstraat van de Coolsingel, toen ze mensen zag rennen. ,,Ze waren in paniek. Wij zijn toen zelf het restaurant in gerend, net als andere mensen op het terras. Binnen zit je natuurlijk altijd veiliger en we wisten niet wat er aan de hand was.’’ Al snel hoorden ze dat er geschoten was op de Coolsingel. ,,Na een paar minuten was de rust weer wedergekeerd en zijn we weer het terras opgegaan. Nu merken we niks van de hectiek en is alles rustig.”

Harde knal

Zaterdagmiddag had een man ook al geschoten op de volle Coolsingel. De straatparade van het Zomercarnaval was toen nog in volle gang. Niemand raakte toen gewond. De schutter van dat incident is gevlucht.

De eerste schietpartij was rond 17.15 uur ter hoogte van metrostation Beurs, en niet in de stoet van het Zomercarnaval, vertelt een politiewoordvoerster. De verdachte schoot ook niet in de richting van de stoet. Een getuige hoorde een harde knal en zag dat een man een vuurwapen in zijn hand had.

Politie op de Coolsingel.

De politie was al massaal in uniform en in burger aanwezig in het centrum vanwege het Zomercarnaval. De straatparade, die na 19.00 uur eindigde op de Coolsingel, ging na de eerste schietpartij nog in de stralende zon verder of er nergens iets was voorgevallen. Ondertussen keken groepjes agenten rond, speurend in het publiek naar de schutter. Zonder succes.

Een jongen werd eruit gepikt, hij is aangehouden voor een mishandeling. Volgens de politiewoordvoerster gaat het om een losstaand incident dat niet te maken heeft met de schietpartij. ,,Maar dat is hoe we het voor nu zien, we doen nog verder onderzoek.’’ Een agent had een groot mes in zijn hand toen ze met de arrestant naar het politiebureau liepen.

Zomercarnaval

De verdachte van de eerste schietpartij heeft een donkere huidskleur en droeg tijdens de schietpartij een beige broek. Ook had hij een zwarte tas met rode band. Het onderzoek naar het incident loopt. De politie had de organisatie geen advies gegeven om te stoppen, meldt de woordvoerster. Zeker met het mooie weer aan het begin van de avond bleef de stemming feestelijk, met dansende toeschouwers en veel muziek.

Een woordvoerster van het evenement liet weten dat ze over de eerste schietpartij verder niets kan zeggen. Wel gaf ze aan dat het Zomercarnaval ‘soepel verloopt’ en dat er niet gehandhaafd is op het veelbesproken verbod op ‘vulgair dansen’.

