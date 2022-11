FNV komt met looneis van 14,3 procent voor volgend jaar

De inflatie in Nederland is volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober op jaarbasis licht gedaald tot 14,3 procent, van 14,5 procent in september. De prijsontwikkeling van energie had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie, terwijl de prijzen voor voeding zorgden voor een verhogend effect.

Het inflatiecijfer van oktober is het percentage waarmee de lonen het komend jaar verhoogd moeten worden, wat de FNV betreft. Voor 2023 betekent dit, dat de lonen met 14,3 procent verhoogd moeten worden om de koopkracht van mensen op peil te houden. Uiteindelijk wil de FNV automatische prijscompensatie in alle cao’s ingevoerd zien, zodat mensen voortaan standaard kunnen rekenen op behoud van hun koopkracht.

Prijzen extreem toegenomen

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: ,,De lonen van onze leden moeten hun waarde behouden. Mensen werken harder, de prijzen zijn extreem toegenomen. De winsten zijn in de afgelopen 1,5 jaar ook toegenomen. Als land zijn we sinds vorig jaar weer wat rijker geworden. Onze leden moeten daar een eerlijk deel van terugzien. Maar zij gaan er flink op achteruit en betalen daarmee weer de rekening van een crisis. Minimaal structureel koopkrachtbehoud is dan ook wat nodig is. Sinds jaar en dag zetten wij ons daarvoor in. De beste manier om dat te bewerkstelligen is automatische prijscompensatie.

Het inflatiecijfer van oktober 2022 is voor het komend jaar het uitgangspunt voor wat we op tafel leggen. De inflatie is ongekend hoog, daarom is een flinke loongolf bittere noodzaak. Gelukkig kunnen veel bedrijven dat ook betalen. Maar te vaak kiezen zij ervoor om de rekening van de prijsstijgingen bij hun werknemers neer te leggen. En dat, terwijl veel werknemers niet of nauwelijks meer rond kunnen komen.’’

Momentum

Boufangacha denkt dat er een momentum is om zo'n forse eis op tafel te leggen: ,,We zien dat de lonen gestaag stijgen. Het is echter nog te weinig om de inkomensdaling structureel te repareren. Werkgevers calculeren de overheidsmaatregelen graag in met wat ze op tafel leggen. Maar zolang de lonen structureel achterblijven, zullen wij er komend cao-seizoen en daarna voor staan om met goede afspraken arbeid weer gewoon eerlijk te belonen. We hebben momentum: er is schaarste. Mensen lopen weg als ze elders meer kunnen verdienen. Zeker als ze weinig binding voelen met een bedrijf of organisatie omdat ze te weinig worden gewaardeerd.’’