Geweldsgolf door Nederland: ‘Dit is pure verveling en uitlokking van de politie’

VIDEODe politie heeft dit weekend wederom de handen vol aan geweldsincidenten. In Utrecht en in de Schilderswijk moesten agenten rellende jongeren in toom zien te houden. Ook op andere plekken, zoals in Tilburg en Geleen, moest de politie eraan te pas komen.

Een wind van geweld trekt door Nederland, constateert voorzitter Jan Struijs van de politievakbond NPB. Opvallend is volgens hem dat de meldingen van geweldsincidenten uit heel het land binnenstromen. ,,Het gaat van Groningen, Tilburg en Utrecht naar Almere, Den Haag en Rotterdam.” Volgens de NPB-voorzitter is er vaak drank en drugs in het spel en merkt hij dat de coronafrustratie in het land groot is. Die frustratie leeft volgens hem niet alleen bij jongeren, ook ouderen reageren agressiever.

Een van de plekken waar de politie twee dagen op rij vol aan de bak moest, was Utrecht. Agenten werden gisteravond bekogeld met stenen en vuurwerk. Aan het begin van de avond circuleerden al op sociale media oproepen om opnieuw te gaan rellen, nu bij winkelcentrum de Gagelhof in Overvecht. Volgens de politie trokken jongeren in plukjes van wisselende samenstellingen door de wijk. De ene keer ging het volgens een politiewoordvoerder om tien, dan weer om vijftig jongeren.

Zeker 23 relschoppers zijn aangehouden. De avond ervoor was het ook onrustig in Utrecht, toen in Kanaleneiland. Geschat wordt dat er een groep van 250 tot 300 jongeren de politie bezig hield. De jongeren staken vuurwerkbommen af, vernielden bushokjes en bewakingscamera’s en bekogelden politieagenten met stenen en vuurwerk. De loco-burgemeester Lot van Hooijdonk sprak in een brief aan de gemeenteraad over ‘excessen’. 18 relschoppers werden aangehouden.

Kopie

In Overvecht ging het om minder relschoppers dan de avond ervoor maar verder is het een kopie van de avond ervoor, aldus een politiewoordvoerder. ,,Er is totaal geen reden voor de onrust. Het is pure verveling en het uitlokken van de politie. Kansloos.”

Ook in de Haagse Schilderswijk is het al langer onrustig met jongeren die politie bekogelen met stenen en vuurwerk en brandjes stichten. Naar aanleiding van een afgekondigd noodbevel in de Schilderswijk hebben tot dusver 24 verdachten een gedragsaanwijzing gekregen vanwege overtreding van dat noodbevel. Zij mogen zich de komende drie maanden tussen 18.00 uur en 06.00 uur niet meer in de wijk vertonen. Verdachten die in de Schilderswijk wonen, moeten gedurende dezelfde tijden binnenblijven.

Of dat gaat helpen? Na nachten vol rellen, was het afgelopen avond in elk geval rustiger in de Schilderswijk. Agenten hielden in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen aan. Een van de Schilderswijkbewoners, Collins Siaw (27), keurt het geweld af, maar zei wel te begrijpen waarom jongeren lopen te rellen. ,,Iedereen is thuis, het is druk op straat, maar er valt niets te beleven. Er zit ook niets achter deze rellen, het komt puur door verveling.”

CDA-gemeenteraadslid Kavish Partiman zei tegenover Omroep West: ,,Alle jongeren in onze stad hebben met dezelfde verveling te maken, maar niet alle jongeren gaan relschoppen.” Volgens de partij is het tijd voor ‘onorthodoxe maatregelen’ tegen de relschoppers in de Haagse Schilderswijk.

Waarschuwingsschoten

Ook op andere plekken in het land moest de politie dit weekend ingrijpen. Zo losten agenten vannacht bij café Rhythm 33 in Tilburg twee waarschuwingsschoten. Volgens de politie werd er volop lachgas gebruikt, waren veel mensen in het pand aanwezig en gedroeg een groot gedeelte zich vervelend en niet meewerkend. Nadat de groep opnieuw geen gehoor gaf aan bevelen van agenten werd er een eerste waarschuwingsschot gelost. Ook dat hielp niet en na een paar minuten volgde een tweede waarschuwingsschot. Daarop moest iedereen het café verlaten en werd elke bezoeker gefouilleerd.

Ook in Geleen (Limburg) zag de politie zich gedwongen om een waarschuwingsschot te lossen. Dat gebeurde bij de aanhouding van een gewapende verdachte op het Martin Luther Kingplein. Niemand raakte gewond. De man ging ervandoor toen een voorbijganger hem betrapte op een fietsendiefstal en trok een wapen.

In Groningen ging het er ook allerminst rustig aan toe. Een man overleed nadat hij zwaar was mishandeld. Mogelijk is hij gestoken. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

De avond ervoor werd op Plein 1944 in Nijmegen een man van 55 zwaar mishandeld door een groep jongeren. ,,Ze trokken de man naar de grond en begonnen toen tegen hem te trappen. Het was een groepje van vijftien jongeren, ze renden daarna weg. Eén jongen kwam nog terug en trapte de oudere man nog een paar keer”, vertelde een ooggetuige.

Welzijn

Politievakbond NPB trok eerder al aan de bel dat agenten momenteel overuren draaien. ,,We hebben eerst de maatregelen gehad na de moord op Derk Wiersum. Vervolgens kwam corona. Agenten zijn zwaar overbelast en krijgen nu dit voor hun kiezen. Het stapelt zich maar op’’, aldus voorzitter Jan Struijs eerder. Volgens hem is het politieapparaat de afgelopen jaren uitgekleed en overbelast en legt dit nog eens een extra druk op de agenten. Het gevolg van dit opschalen leidt er volgens hem toe dat andere zaken en dossiers blijven liggen, zoals het opnemen van aangiftes.

