Kale Isa (7) is haar mutsje kwijt en sindsdien ontroostbaar: ‘Het is een mutsje met emotionele waarde’

De 7-jarige Isa uit Elst is sinds maandag ontroostbaar. Die dag verloor ze haar speciale mutsje in de Intratuin in Duiven. Speciaal, omdat ze al sinds haar 5de kaal is.

,,Isa was met opa en oma naar de Intratuin geweest, maar kwamen thuis zonder mutsje. Sindsdien is mijn dochtertje erg verdrietig”, vertelt Lieke Harmsen. Harmsen tweette over het mutsje, in de hoop hem nog terug te krijgen.

Gekregen van oma

Waarom ze zoveel moeite doet voor een muts? ,,Het mutsje was bijzonder om twee redenen; ten eerste was ie gemaakt van bamboe en had hij geen naden en labeltjes. Hij beschermde haar kale koppie zonder dat ze er last van had en vanwege de bamboe werd het ook niet te warm voor Isa. Maar de tweede, misschien nog wel belangrijkere reden, is dat ze het mutsje cadeau heeft gekregen van mijn recent overleden oma”, vertelt Harmsen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alopecia

,,Tot haar 5de levensjaar had Isa een mooie dikke bos haar en mooie wenkbrauwen. Totdat ik opeens een kaal plekje boven op haar hoofd ontdekte. En toen nog één, en nog één. Binnen vijf maanden was m’n dochter helemaal kaal. Geen haar op haar armen, geen wenkbrauwen meer, en dus volledig kaal.”

Isa bleek de haaraandoening alopecia te hebben. Maar, voegt Harmsen eraan toe: ,,Ze voelt zich helemaal niet anders en hoort er echt gewoon helemaal bij. En haar mutsje hoort ook bij haar”.

Quote Zo lief dat er zoveel mensen reageerden en willen helpen

Twitter to the rescue

De tweet is inmiddels meer dan 415 keer geretweet in de hoop dat het mutsje terugkomt. Ook de hartverwarmende reacties stromen binnen. Van verschillende twitteraars komt zelfs de suggestie om een nieuw mutsje voor Isa te kopen.

Harmsen is overdonderd door de vele reacties op Twitter. ,,Ik heb ze nog niet allemaal kunnen beantwoorden, maar we voelen ons echt ontzettend gesteund hierdoor. Zo lief dat er zoveel mensen reageerden en willen helpen. Het is niet zo dat we er het geld niet voor hebben hoor, maar het gaat ons echt om de emotionele waarde.”