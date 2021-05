Kevin K. (31) ontkent seks met meisje (15) in Amber Alert-zaak, OM eist 4 jaar cel

Vermiste 15-jarige uit Berghem terecht en ongedeerd, verdachte aangehou­den

3 november BERGHEM - De politie heeft iets na middernacht bekendgemaakt dat het 15-jarige vermiste meisje uit Berghem is gevonden. Ze is ongedeerd, meldt de politie via Twitter. Ook is er een verdachte aangehouden. Of het gaat om de man die haar had opgepikt met een auto in de buurt van haar huis, is niet bekend.