Mercedes van zus beruchte crimineel ‘Goofy’ beschoten voor 1000 euro: ‘Ik was radeloos’

Voor duizend euro liet Atakhan C. een kennis in de nacht van 22 op 23 september 2020 vier, vijf kogels afschieten op de Mercedes van een zus van de beruchte Amsterdamse crimineel Karim el M., alias ‘Goofy’. De auto stond geparkeerd in de Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West. De kogels vlogen in ramen, een stoel en de kofferbak.