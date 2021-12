Na persconferentie van gisteravond is er genoeg reden om de longen uit je lijf te krijsen

In pandemisch onzekere tijden zijn mensen op zoek naar zingeving. Zo ontstond er begin corona al een wildgroei aan zelfbenoemde personal coaches, en zien we op dit moment een nieuwe dimensie ontstaan in het zelfhulp universum: de positiviteitsgoeroes. Noem het een guilty pleasure. Of een ongeluk waar je naar moet kijken. Maar op druilerige dagen zoals deze duik ik graag headfirst in de spirituele niche van mindfulness coaches die je stuk voor stuk leren om ‘in je kracht staan’.

Voor mijn dagelijkse dosis zingeving ga ik het liefst naar het Instagramaccount Onpersoonlijke groei. Daar vind je een divers aanbod koekwausen die je steevast aanspreken met ‘hallo, mooi uniek mens’, verlicht de camera inkijken en je complimentjes toefluisteren als ‘jij mag er zijn’. Sommigen beginnen spontaan te zingen. Anderen nemen je liever mee op hun spirituele reis en brabbelen iets onverklaarbaars over energiebanen en positive viben. Het is iedere ochtend weer genieten geblazen als ik mijn Instagram open. En eerlijk gezegd waardeer ik die grenzeloze vrolijkheid wel. Toen ik vanochtend het filmpje zag van een groep vrouwen die meedeed aan een georganiseerde krijssessie op het strand werd ik zelfs een beetje jaloers. Want na de persconferentie van gisteravond is er genoeg reden om de longen uit je lijf te krijsen.

De lockdown begint bij iedereen z’n tol te eisen. Mensen voelen zich thuis opgesloten. Snappen het coronabeleid niet meer. Missen een uitlaatklep in de kroeg, club of in het weekend langs de lijn. Of hebben zich, zoals ondergetekende, na het zoveelste maatregelenpakket overgeven aan de lethargie. Mijn hoogtepunt van de dag is wanneer ik om vijf uur de kerstverlichting in de tuin aan mag zetten. Daarna wandel ik een rondje door de buurt, schenk thuis een glas wijn in en plof in mijn huispak naast Fonzie de poes op de bank. Fonzie en ik hebben alle denkbare series uit gebinged en zijn weer begonnen met het eerste seizoen van Sex and the city. Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda herinneren mij aan een bruisend leven vol feestjes, designerschoenen en glitterjurken.

Quote Maar mijn glitter­jurk hangt al maanden te verstoffen in de kast, en ik heb het gevoel dat ik ernaast hang

Zelf doe ik inmiddels geen enkele moeite meer om de Stijlbokaal 2021 in de wacht te slepen, ook al is er aan kledingkeuze geen gebrek in huize Gerritsen. Ik heb een inloopkast vol fantastische spullen waarmee ik met gemak een eigen boetiek kan beginnen. Maar mijn glitterjurk hangt al maanden te verstoffen in de kast, en ik heb het gevoel dat ik ernaast hang.

Dit unieke, mooie mens staat even niet zo lekker in haar kracht, denk ik. Want zelfs naar een huisfeestje bij vrienden - hét uitje van de maand - laat ik het na om mijn best te doen iets fatsoenlijks aan te trekken. Ruim voor het einde van die avond trok ik mijn jas aan en liep over de lege straten naar huis. Ik sjokte langs mijn stamkroeg waar normaal gesproken de bass door de speakers pompt en ramen beslagen zijn van de dansende mensen. Nu is het er donker en leeg. Ik sta net als mijn stamkroeg in een sluimerstand. En daar wil ik uit. Nee, daar móet ik uit. Voordat het te laat is en ik mezelf - god behoede - écht opgeef voor een krijssessie op het strand.

