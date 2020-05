Waarom de supermarkt veiliger is dan de kerk: tien corona-geboden

Houd afstand, nies in de elleboog, schud geen handen, was ze wel. Iedereen kan de standaardadviezen van premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel inmiddels wel dromen. Een voordeel: ze zijn makkelijk tussen de oren te krijgen. Het nadeel: ze zijn wel érg algemeen, en vertellen niet waar en wanneer de risico’s op besmetting het grootst zijn.



Nu we weer naar buiten mogen is het tijd voor meer houvast, in de vorm van tien instructies die kunnen helpen om met vertrouwen de straat om te gaan. Deze krant sprak daarvoor uitgebreid met verschillende experts, onder wie de virologen Louis Kroes (LUMC Leiden) en Coretta van Leer (UMCG Groningen), kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) en doctor ingenieur Atze Boerstra, directeur van bba Binnenmilieu en ventilatie-expert.