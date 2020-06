Brabant en Limburg hebben eerste regionale hittegolf van het jaar te pakken

Het zuiden van Nederland heeft de eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. In Arcen steeg de temperatuur vrijdagmiddag als eerst naar 25,2 graden. Eindhoven volgde om 12.40 uur met 25 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf. Daarvoor moet het op vijf opeenvolgende dagen 25 graden worden, waarvan drie tropisch warm met 30 graden of meer.

Eindhoven beleefde dinsdag de eerste dag van de hittegolf, met 27,2 graden. Daarna volgden drie tropische dagen op rij met respectievelijk 30,5, 30,3 en 31,6 graden op woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdag is het voor de vijfde dag op rij 25 graden of warmer en daarmee is aan de definitie van een hittegolf voldaan.

In Gilze en Rijen liep de temperatuur kort daarna ook op tot 25,3 graden.

Van een landelijke hittegolf kwam het deze week niet. In De Bilt werd het op slechts één dag 30 graden.

Vanochtend trok het RIVM het hitteplan weer in. Dat was sinds woensdag van kracht vanwege de warmte. Het koelt vandaag af en op de meeste plaatsen is het een stuk minder warm.

Tijdens het hitteplan roept de overheid mensen op om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor ‘ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement’.

Het hitteplan gold voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daar werd het de afgelopen dagen meer dan 27 graden.

