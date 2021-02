Brabants Dagblad en andere kranten verschijnen morgen niet: ‘Te gevaarlijk om de weg op te gaan, zeker voor bezorgers’

Dat geldt zowel voor BN DeStem als de andere regionale titels (Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Tubantia, PZC, De Stentor en De Gelderlander), maar ook De Volkskrant, AD, Trouw en het Parool. Mediahuis is eigenaar van onder andere De Telegraaf en Nrc.next, Dagblad van Het Noorden en Leeuwarder Courant.

De bezorging van kranten doen de twee bedrijven gezamenlijk. Maandag zullen zij in de loop van de dag besluiten of de verspreiding van middagkranten wel mogelijk is.

Te gevaarlijk

De beslissing is genomen omdat het te gevaarlijk is om maandagochtend de weg op te gaan, ook voor de bezorgers. ,,Door het huidige winterweer achten de uitgeverijen het niet verantwoord om chauffeurs, distributeurs en bezorgers de weg op te sturen”, voegt Willem-Albert Bol van DPG Media toe.

20.000 bezorgers

Gerda van der Poel, directeur bezorging bij DPG Media: ,,Verschillende vervoersbedrijven met wie we samenwerken hebben ons in de loop van de dag laten weten dat ze hun chauffeurs niet op pad willen sturen. Vervolgens zouden wij in dit winterweer 20.000 bezorgers in Nederland de straat op sturen en dat is onverantwoord.”

Volgens Van der Poel kan de situatie plaatselijk meevallen. ,,Maar we hebben in het verleden te veel nare ongelukken met bezorgers gehad die met deze weersomstandigheden de weg op zijn gegaan.”

Zo leest u de krant digitaal

Via de sites en apps is het wel mogelijk om de krant morgen te lezen, alleen dan niet op papier maar vanaf het scherm. Morgen staat uw krant vanaf de vroege ochtend online voor u klaar.

Op de website brabantsdagblad.nl staat al het laatste nieuws en via deze link kunt u de digitale editie van uw keuze lezen. De digitale krant is maandag gratis toegankelijk, dus u heeft geen inloggegevens nodig. De digitale krant is ook op smartphone of tablet te lezen. Zoek in de app-store of playstore op Brabants Dagblad krant en download de app gratis.

Heeft u hulp nodig? Bel onze lezersservice: 088 – 013 99 30 (lokaal tarief) of ga naar bd.nl/service.

Bedankt voor uw begrip

Redactie Brabants Dagblad