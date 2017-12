Brabants stel treft acht slapende Albanese asielzoekers aan in woning

Stap je samen met je partner nietsvermoedend je huis binnen, liggen er in de woonkamer acht wildvreemde mannen op de grond te slapen. Klinkt als een scene uit een slechte film, maar het overkwam afgelopen week Famke van Dis (24) en haar vriend Bart Renkens (32), uitbaters van pleisterplaats Poeleke pal achter NS-station Lage Zwaluwe in Noord-Brabant.

De ongenode gasten bezorgden het stel en een rechercheur de schrik van hun leven.



Dat er iets niet pluis was in de voor de winter gesloten horecawoning met pleisterplaats voor fietsers en dagjesmensen, ontdekten de eigenaren zondag al. ,,Toen we de kippen en schapen kwamen voeren, zagen we dat er was ingebroken. Gek genoeg was er niets verdwenen, maar mensen hadden het zich duidelijk gemakkelijk gemaakt: kachel aangezet, kaarsjes opgebrand, meubilair verschoven en noten gegeten. Een mysterie'', verhaalt Famke.

Nieuwe inbraak

Toen het stel uit Lage Zwaluwe maandagmorgen met een technisch rechercheur naar de woning toog voor nader onderzoek, zagen ze dat er weer was ingebroken. ,,Een luik stond open. We stapten naar binnen en de ongewapende rechercheur riep voor de zekerheid een paar keer luid 'politie'. Er kwam geen reactie. Maar toen we de kamerdeur open duwden lagen daar ineens drie of vier mannen op de grond.''

Het perplexe drietal rende meteen naar buiten. Binnen de kortste keren stonden er politiebusje op de Streeplandsedijk om hun collega in nood te helpen. Famke: ,,Toen riepen ze vanuit de woning in gebrekkig Engels dat ze naar buiten kwamen. Met de handen in de lucht, net een film. En het waren geen drie of vier, maar acht mannen!''

Tentjes in de bossen

Het bleken Albanese asielzoekers te zijn, onderweg naar Engeland. De mannen bivakkeerden volgens de politie in schamele tentjes in de bosjes tussen het NS-station en parkeerplaats Streepland aan de A16. ,,Dat gebeurt kennelijk vaker. Ze proberen daar in vrachtwagens te klimmen. Afgelopen weekeinde waren die sneeuwstormen en hebben ze in onze bedrijfswoning beschutting gezocht", zegt Famke.