Brabantse Rembrandt van Rijn: ‘Als ik familie van hem was, zou ik geen sokken verkopen’

Kan je ook schilderen? ,,Nee.” Ben je familie van? ,,Als dat zo is, zou ik geen sokken verkopen.” Het zijn enkele gesprekken die Rembrandt van Rijn uit Bergen op Zoom regelmatig voert nadat hij zichzelf voorstelt. Samen met alle 203 Rembrandts in Nederland is hij uitgenodigd om op 14 februari 2019 naar het Rijksmuseum in Amsterdam te komen.

Op die dag is de officiële opening van de tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’ die in het teken staat van de kunstschilder die precies 350 jaar geleden is overleden.

Quote Mensen vergeten niet snel je naam Rembrandt van Rijn Als kind werd hij er wel eens moe van, maar naar eigen zeggen laat hij het de laatste 30 jaar langs zich heen gaan. ,,Ik krijg altijd wel een reactie, maar ondertussen zie ik het als een voordeel. Mensen vergeten niet snel je naam, het blijft hangen.” En dat komt goed uit tijdens zijn werkzaamheden, want Van Rijn is exportmanager in de sokkenbranche. Hij zit veel in het buitenland en komt regelmatig bij klanten over de vloer.

Het was zijn moeder die het idee opperde haar zoon Rembrandt te noemen. ,,Zij was de hoofdschuldige en vond het een mooie naam. Mijn vader vond het wel een leuke stunt. En daar was ik dan: Rembrandt van Rijn.” Zelf heeft hij zijn twee zoons geen namen gegeven als Rembrandt, Vincent of Jheronimus. Die heten ‘gewoon’ Jesper en Daan.

De Brabantse Rembrandt had zelf de oproep van het Rijksmuseum nog niet gezien. Totdat zijn telefoon roodgloeiend stond. ,,Wel 25 verschillende vrienden en bekenden stuurden mij de link toe. Daardoor werd ik nieuwsgierig en heb ik mezelf aangemeld. Mijn vrouw gaat ook mee. Ik ben benieuwd wat die dag precies brengt.”

Ruim tweehonderd mensen in Nederland dragen de voornaam Rembrandt. Het is niet bekend hoeveel landgenoten Rembrandt van Rijn heten. In ieder geval twee, want naast de Brabantse naamgenoot van de wereldberoemde schilder woont er ook een Rembrandt van Rijn in de regio Amsterdam.

