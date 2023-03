Bradley verloor zijn vader na een frontale botsing: ‘Wist zeker dat het niet aan hem lag: hij maakte geen fouten in het verkeer’

Doodsbange ganzen gered uit studenten­huis Vindicat

Twee doodsbange ganzen zijn zaterdagmiddag uit een studentenhuis gered in Groningen. ,,De situatie was echt erbarmelijk”, vertelt Leonie Jolly van de Dierenambulance. Of de twee vogels fysiek iets overhouden aan hun hachelijke avontuur moet nog blijken.