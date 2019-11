Bram Moszkowicz wil terugkeren als advocaat, verzoek ingediend

Moszkowicz wordt geadviseerd door advocaat en oud-deken van de Orde van Advocaten in Den Haag Ernst van Win. Hij bevestigt het verzoek van Moszkowicz, maar kan en wil er inhoudelijk nog niet op ingaan omdat het verzoek nog niet in behandeling is genomen. ,,We zijn er nu verder op aan het studeren.” Ook Moszkowicz wil om die reden nog niet reageren.

Moszkowicz werd in 2012 geschorst omdat hij contante betalingen niet zou hebben gemeld aan de Orde van Advocaten, dat zijn bedrijfsvoering niet duidelijk was en dat hij diverse jaarrekeningen niet zou hebben overgelegd. Ook een aantal cliënten had zich over de raadsman beklaagd. In 2013 viel het doek ‘definitief’ toen het Hof van Discipline in hoger beroep zijn schorsing handhaafde. Daarna trad Moszkowicz een tijdlang op als deskundige bij RTL Boulevard en probeerde hij het even in de politiek, als lijsttrekker van VNL.