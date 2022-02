Brand appartementencomplex Kaag onder controle, één vermiste

UPDATEDe brand die zondagavond uitbrak in een appartementencomplex aan de Beatrixlaan in het Zuid-Hollandse Kaag is onder controle, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio even voor 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag weten. Een van de bewoners van het complex, dat twintig appartementen en een restaurant telt, wordt nog altijd vermist. ,,We vrezen dat hij is omgekomen”, aldus de woordvoerder.