Brand ‘na explosie’ in flat Hoorn: bewoners 40 ontruimde woningen mogen terugkeren

Opnieuw landelijke stakings­dag kinderop­vang

22 juli Opnieuw leggen medewerkers in de kinderopvang het werk neer. Op 14 september organiseert de FNV de tweede landelijke stakingsdag op het Malieveld in Den Haag. De werknemers zijn boos over het coa-akkoord dat werkgeverskoepels BK en BMK hebben getekend met kleinere vakbond CNV. Hierin staan geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn, menen ze.