Brand verwoestte levens trucker Jos en zijn zus: ‘Niet meer herkenbaar als mijn broer’

Vrachtwagenchauffeur Jos Lambregts uit Bergen op Zoom vroeg zich af of hij er wel goed aan had gedaan uit zijn brandende truck te springen. Zo erg is zijn leven door de brandstichting verwoest. Dat zei zijn zus Annemieke Jonkers in een aangrijpende slachtofferverklaring vandaag in de rechtbank in Arnhem.